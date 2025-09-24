1
CERINI, Marcela Mónica
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CERINI, Marcela Mónica, q.e.p.d. - Beatriz (Porota) Apoita de Antoniotti y familia acompañan a Cholita y a toda la familia Cerini en este tristísimo momento. Querida Marcela, te recordaremos con mucho amor el resto de nuestras vidas.
† CERINI, Marcela Mónica, q.e.p.d. - Su mamá Ida María M. de Cerini; sus hermanos Silvana, Guido y Betty, Luz y Enzo; sus sobrinos Paco y Mechi, Juli y Nacho, Franco y Lucía, Juan Pedro y María Cristina; sus sobrinos nietos Cata, Santi, María y Jochu participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Invitan a despedirla hoy, a las 12, en la parroquia Inmaculada concepción de Belgrano. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.
