1
CERINI, Marcela
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CERINI, Marcela, 23-9-2025. - Lía Villafañe, Mabel Restelli y Martha Sassi ruegan una oración en memoria de Marcela y acompañan a Cholita y familia con todo cariño.
† CERINI, Marcela, q.e.p.d. - Adolfo Ronchi y Flia. la despiden con profunda tristeza y acompañan a Cholita y familia con sus oraciones.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Empieza a utilizarse una nueva terapia de precisión para el cáncer de próstata avanzado en la Argentina
- 3
El desgarrador pedido de la madre de una de las jóvenes desaparecidas hace 72 horas en La Matanza
- 4
Racing jugó como pocas veces en el año, eliminó a Vélez y está en las semifinales de la Libertadores