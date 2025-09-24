SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CERINI, Marcela, 23-9-2025. - Lía Villafañe, Mabel Restelli y Martha Sassi ruegan una oración en memoria de Marcela y acompañan a Cholita y familia con todo cariño.

† CERINI, Marcela, q.e.p.d. - Adolfo Ronchi y Flia. la despiden con profunda tristeza y acompañan a Cholita y familia con sus oraciones.

