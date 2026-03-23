LA NACION

CERNICH, Patricia,

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CERNICH, Patricia, q.e.p.d., falleció el 22 de marzo de 2026. - Su hermana Graciela, su primo Guillermo, el padre Fernando de la parroquia San Pedro y San Pablo y toda su comunidad que con tanto amor la acompañó, participan su partida con gratitud a Dios por su vida. Invitamos a despedirla el día 24 de marzo en la capilla del cementerio Jardín de Paz a las 11.30 Ruta Panamericana, Colectora Oeste Ramal Pilar.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El colegio de la zona norte que tiene un castillo y familias con cuatro generaciones de alumnos
    1

    Cumplió 100 años: el colegio de la zona norte que tiene un castillo y familias de hasta cuatro generaciones de alumnos

  2. Una nueva especie descubierta por el Conicet fue elegida entre las diez más emblemáticas del mundo
    2

    Una nueva especie descubierta por el Conicet fue elegida entre las diez más emblemáticas del mundo

  3. Un reconocido neurólogo español trabaja en cómo detectarla cuando es asintomática
    3

    Pascual Sánchez Juan, neurólogo: “El Alzheimer es una enfermedad de gente joven”

  4. Un policía disparó 10 veces para evitar que le robaran en Ramos Mejía
    4

    Un policía disparó 10 veces para evitar que le robaran en Ramos Mejía: uno de los ladrones está grave