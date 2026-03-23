SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CERNICH, Patricia, q.e.p.d., falleció el 22 de marzo de 2026. - Su hermana Graciela, su primo Guillermo, el padre Fernando de la parroquia San Pedro y San Pablo y toda su comunidad que con tanto amor la acompañó, participan su partida con gratitud a Dios por su vida. Invitamos a despedirla el día 24 de marzo en la capilla del cementerio Jardín de Paz a las 11.30 Ruta Panamericana, Colectora Oeste Ramal Pilar.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa