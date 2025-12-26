SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CETRÁNGOLO, Oscar, q.e.p.d. - Lidia Di Nenno, Luisa Dallera, Ricardo García, Roberto Iglesias y Rolando Siroti despedimos a Oscar con mucha tristeza y acompañamos a Liliana, Federico y Matías en este momento tan triste.

CETRANGOLO, Oscar. - Despedimos a Oscar y lo recordaremos como amigo dedicado y afectuoso, como profesional cuyo legado continuará irremplazable para el análisis y la implementación de políticas, como funcionario irreprochable, como exquisito aficionado al cine y a la música. Acompañamos a Liliana, Federico y Matías en su dolor. José Luis Machinea, Ricardo Carciofi, Julio Dreizzen, Roberto Eilbaum, Nicolás Gadano, Pablo Gerchunoff, Daniel Marx, Juan Sommer y Mario Vicens.

Avisos fúnebres

