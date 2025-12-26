LA NACION

CETRÁNGOLO, Oscar

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CETRÁNGOLO, Oscar, q.e.p.d. - Lidia Di Nenno, Luisa Dallera, Ricardo García, Roberto Iglesias y Rolando Siroti despedimos a Oscar con mucha tristeza y acompañamos a Liliana, Federico y Matías en este momento tan triste.

CETRANGOLO, Oscar. - Despedimos a Oscar y lo recordaremos como amigo dedicado y afectuoso, como profesional cuyo legado continuará irremplazable para el análisis y la implementación de políticas, como funcionario irreprochable, como exquisito aficionado al cine y a la música. Acompañamos a Liliana, Federico y Matías en su dolor. José Luis Machinea, Ricardo Carciofi, Julio Dreizzen, Roberto Eilbaum, Nicolás Gadano, Pablo Gerchunoff, Daniel Marx, Juan Sommer y Mario Vicens.

Avisos fúnebres
Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El otro Mac Allister que sueña con el Mundial: "Mi esposa me dice que parezco más un jugador de rugby que un futbolista"
    1

    Kevin Mac Allister: “Mi esposa dice que parezco más un jugador de rugby que un futbolista”

  2. Qué se sabe de la salud de Christian Petersen hoy, jueves 25 de diciembre
    2

    Qué se sabe de la salud de Christian Petersen hoy, jueves 25 de diciembre

  3. Por la baja matriculación, empiezan los cierres de grados en escuelas públicas porteñas
    3

    Por la baja matriculación, empiezan los cierres de grados en escuelas públicas porteñas y hay quejas

  4. Un hombre asesinó a balazos a su vecino porque sus hijos tiraban pirotecnia
    4

    La Plata: un hombre asesinó a balazos a su vecino porque sus hijos tiraban pirotecnia

Cargando banners ...