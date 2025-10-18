LA NACION

CHAPUIS DE ARAUJO, Alicia

CHAPUIS de ARAUJO, Alicia, q.e.p.d. - Su esposo Carlos Araujo y sus hijos Carlos y Sol, Diego y Sofía, Gonzalo y Emily, Florencia y Stef, y sus nietos Beni y Joey despiden a Alicia con mucho amor. La recordaremos siempre con mucha luz y alegría.

CHAPUIS de ARAUJO, Alicia. - Su hermana Virginia y Paul Monsegur, su ahijada Taio, sus sobrinos Guada, Rufo, Ine y Pedro, y Joaco Lopetegui y Felipe Wilson despiden con cariño a Ali y acompañan a Carlos, a sus hijos y nietos, pidiendo a Dios que los fortalezca y consuele en la esperanza de la vida eterna.

CHAPUIS de ARAUJO, Alicia, 17-10-2025. - Con profundo dolor despedimos a Ali y acompañamos con cariño a Carlos, sus hijos y nietos, sus hermanos Willy, Cecilia y Virginia, rogando una oración por su eterno descanso. Los Monsegur.

CHAPUIS de ARAUJO, Alicia. - Estela y Ernesto Crescia acompañan a Charlie y familia en estos tristes momentos.

