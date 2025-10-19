1
CHAPUIS DE ARAUJO, Alicia
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CHAPUIS de ARAUJO, Alicia. - Te despedimos, queridísima amiga, y acompañamos a Charly e hijos. Ramón y María Vega.
† CHAPUIS de ARAUJO, Alicia, q.e.p.d. - Gregorio y Celina Goity y familia despiden a la querida Alicia y acompañan con mucho cariño a Carlos y todos los chicos en este triste momento.
† CHAPUIS de ARAUJO, Alicia. - Daniel Sanjurjo despide a Alicia con mucho cariño y acompaña a Carlos en este difíicil momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION