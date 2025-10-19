LA NACION

CHAPUIS DE ARAUJO, Alicia

CHAPUIS de ARAUJO, Alicia. - Te despedimos, queridísima amiga, y acompañamos a Charly e hijos. Ramón y María Vega.

CHAPUIS de ARAUJO, Alicia, q.e.p.d. - Gregorio y Celina Goity y familia despiden a la querida Alicia y acompañan con mucho cariño a Carlos y todos los chicos en este triste momento.

CHAPUIS de ARAUJO, Alicia. - Daniel Sanjurjo despide a Alicia con mucho cariño y acompaña a Carlos en este difíicil momento.

