CHAPUR, Leopoldo,

CHAPUR, Leopoldo, q.e.p.d., falleció el 9-2-2026. - Su hija Constanza y Diego Llames Massini (a.), sus nietas Guadalupe, Olivia y Mora (as.) despiden a Polo con cariño y ruegan por su eterno descanso.

CHAPUR, Leopoldo, q.e.p.d., falleció el 9-2-2026. - Su hija María Eugenia y Federico Garcia Rey (as.), y sus nietos León y Amalia (as.), despiden a Polo con cariño y el mejor recuerdo.

CHAPUR, Leopoldo, q.e.p.d., falleció el 9-2-2026. - Valentina y Sebastián Quirno acompañan a sus hermanas Connie y Maru y sus sobrinos, en esta triste despedida.

CHAPUR, Leopoldo, q.e.p.d., falleció el 9-2-2026. - Julieta Espinosa Paz y sus hijos Sol, Tomás y Matías despiden a Polo con mucho amor y agradecimiento y siempre será el Agente 86.

CHAPUR, Leopoldo, q.e.p.d., falleció el 9-2-2026. - Descansa en paz, Polo. Virginia Quirno (a.) acompaña a sus hijas y nietos con enorme cariño en este triste momento.

