CHAUD, Jorge Alfredo

CHAUD, Jorge Alfredo. - Jorge e Inés González despiden a su gran amigo, gran persona y gran timonel y acompañan a Beatriz, Dolores y Juan Pablo en su pesar. Buenos vientos Georgie.

