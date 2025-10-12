LA NACION

CHAUD, Jorge Alfredo

CHAUD, Jorge Alfredo, q.e.p.d. - Los amigos del Yacht Club Argentino Ernesto F. Alonso, Alfredo B. Bafico Rojas, Benoit P. Culot, Eduardo L. D’Alessio, Miguel L. Denovi Rueda, Gastón C. de la Fare, Carlos D. Diehl, Héctor J. Djivaris, Eduardo Fernández Cutiellos, Juan C. Gadano, Ricardo A. Galarce, Jorge González, Mariano Guerrero, Carlos V. D. Jasson Hardie, Jorge A. Jáuregui, Alejandro E. Laurence, Juan S. Lasheras Shine, Ignacio Mascarenhas, Jorge A. Petroni, Martín Ramos y Héctor A. Tebaldi despiden con mucho cariño a un gran hombre y amigo y ruegan una oración en su memoria.

