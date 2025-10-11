1
CHAUD, Jorge (Georgie)
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CHAUD, Jorge (Georgie). - Despedimos a nuestro querido amigo, un excelente persona y un caballero. Acompañamos con mucho cariño a Beatriz, Juan Pablo, Dolores y Carlitos. Oscar y Mercedes Serra y Flia.
