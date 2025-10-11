1
CHAUD, Jorge
1 minuto de lectura
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CHAUD, Jorge, q.e.p.d. - Hugo y Lucila Sutton e hijos, acompañan a la familia en este triste momento.
† CHAUD, Jorge. - Coco y Licha Pfleger, hijas y nietos, despedimos a nuestro querido Georgie y acompañamos a Beatriz, Juan Pablo y Dolores con mucha tristeza.
† CHAUD, Jorge. - Beatriz Aloe despide con amor al compañero de treinta años felices.
† CHAUD, Jorge, q.e.p.d. - Marina, Tommy y Alberto Llambi Campbell lo despiden con mucho cariño y acompañan a su familia en este momento tan triste.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
