SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CHELA, Emir, q.e.p.d. - El personal de Asociación Vecinal Nordelta S.A. participa su fallecimiento y abraza a Euge y familia, elevando una oración a su memoria.

✝ CHELA, Emir, q.e.p.d. - El directorio de Asociación Vecinal Nordelta S.A. participa su fallecimiento y acompaña a la Sra. Eugenia Chela y familia en este doloroso momento.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa