CHELA, Emir,
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ CHELA, Emir, q.e.p.d. - El personal de Asociación Vecinal Nordelta S.A. participa su fallecimiento y abraza a Euge y familia, elevando una oración a su memoria.
✝ CHELA, Emir, q.e.p.d. - El directorio de Asociación Vecinal Nordelta S.A. participa su fallecimiento y acompaña a la Sra. Eugenia Chela y familia en este doloroso momento.
✝ CHELA, Emir, q.e.p.d. - El personal de Asociación Vecinal Nordelta S.A. participa su fallecimiento y abraza a Euge y familia, elevando una oración a su memoria.
✝ CHELA, Emir, q.e.p.d. - El directorio de Asociación Vecinal Nordelta S.A. participa su fallecimiento y acompaña a la Sra. Eugenia Chela y familia en este doloroso momento.
✝ CHELA, Emir, q.e.p.d. - El personal de Asociación Vecinal Nordelta S.A. participa su fallecimiento y abraza a Euge y familia, elevando una oración a su memoria.
✝ CHELA, Emir, q.e.p.d. - El directorio de Asociación Vecinal Nordelta S.A. participa su fallecimiento y acompaña a la Sra. Eugenia Chela y familia en este doloroso momento.
✝ CHELA, Emir, q.e.p.d. - El personal de Asociación Vecinal Nordelta S.A. participa su fallecimiento y abraza a Euge y familia, elevando una oración a su memoria.
✝ CHELA, Emir, q.e.p.d. - El directorio de Asociación Vecinal Nordelta S.A. participa su fallecimiento y acompaña a la Sra. Eugenia Chela y familia en este doloroso momento.
✝ CHELA, Emir, q.e.p.d. - El personal de Asociación Vecinal Nordelta S.A. participa su fallecimiento y abraza a Euge y familia, elevando una oración a su memoria.
✝ CHELA, Emir, q.e.p.d. - El directorio de Asociación Vecinal Nordelta S.A. participa su fallecimiento y acompaña a la Sra. Eugenia Chela y familia en este doloroso momento.
✝ CHELA, Emir, q.e.p.d. - El personal de Asociación Vecinal Nordelta S.A. participa su fallecimiento y abraza a Euge y familia, elevando una oración a su memoria.
✝ CHELA, Emir, q.e.p.d. - El directorio de Asociación Vecinal Nordelta S.A. participa su fallecimiento y acompaña a la Sra. Eugenia Chela y familia en este doloroso momento.
✝ CHELA, Emir, q.e.p.d. - El personal de Asociación Vecinal Nordelta S.A. participa su fallecimiento y abraza a Euge y familia, elevando una oración a su memoria.
✝ CHELA, Emir, q.e.p.d. - El directorio de Asociación Vecinal Nordelta S.A. participa su fallecimiento y acompaña a la Sra. Eugenia Chela y familia en este doloroso momento.
Aviso publicado en la edición impresa