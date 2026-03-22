SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CHERQUIS BIALO, Ernesto, falleció el 20-3-2026. - Tristeza por tu partida, querido amigo. Periodista de raza y compañero de los años atlántidos. Estrella de tiempos memorables. Sabemos que te fuiste con gran hidalguía y rezamos por tu viaje. Albertite Oliva, Gaby Cociffi, Ana D’Onofrio, Graciela Maya, Luján Gutiérrez, Beto Angeletti, Juan Porras, Gerardo Heidel, Luis Dieguez y Hugo Ferrer.

Avisos fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa