1
CHIARA, Magdalena Del Carmen
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CHIARA, Magdalena del Carmen, q.e.p.d., falleció el 29-11-2025. - Los jueces, funcionarias y empleados de la Sala F de la Cámara Nacional en lo Comercial, acompañan a la Dra. María Eugenia Soto y familia en este triste momento.
Aviso publicado en la edición impresa
LA NACION
Más leídas
- 2
Las opciones de la dictadura chavista ante un ataque de EE.UU. y por qué su poder militar está tan debilitado
- 3
Los millones que transfirieron los clubes a través del financista cercano a Chiqui Tapia: San Lorenzo encabeza y se sumó Argentinos
- 4
Guardianas del yaguareté: tres mujeres que dejaron todo para liderar el esfuerzo por recuperar al gran felino argentino