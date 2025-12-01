SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CHIARA, Magdalena del Carmen, q.e.p.d., falleció el 29-11-2025. - Los jueces, funcionarias y empleados de la Sala F de la Cámara Nacional en lo Comercial, acompañan a la Dra. María Eugenia Soto y familia en este triste momento.

