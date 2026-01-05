CHIESA, Martha

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ CHIESA de DELL´ACQUA, Martha, q.e.p.d. - Su marido Alberto, sus hijos Flavia, Justo y Mariana, Juan Cruz y Marianne y sus nietos Justo, Salvador, Conrado, Cruz, Josefina y Olivia siempre la recordarán por su sonrisa divina y su tremenda ternura.

✝ CHIESA de DELL´ACQUA, Martha q.e.p.d., falleció el 3-1-2026. - Alicia Arbol y Roberto Fernández y sus hijos Pilar y Federico, Santiago y Josefina participamos con mucho dolor su fallecimiento y acompañamos en su gran pesar a Buby, Flavia, Justo y Mariana, Juan Cruz y Marian y sus nietos.

✝ CHIESA de DELL ACQUA, Marta, q.e.p.d. - Carlos y Susana Mazariegos despiden a su querida amiga Marta y abrazan a Buby y a los chicos.

✝ CHIESA de DELL´ACQUA, Martha. - Muy querida Martha, amiga entrañable de toda la vida, descansa en paz. Estamos junto a Bubi y toda su familia, compartiendo el dolor por la partida y atesorando los recuerdos de tantos momentos vividos. Un abrazo muy sentido. José María Dagnino Pastore e hijos.

✝ CHIESA de DELL´ACQUA, Martha, q.e.p.d. - Molly O´Toole de Fellner y toda su familia abraza a los Dell´Acqua con el cariño de siempre.

