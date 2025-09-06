1
CHINCHILLA DE BORGHI, Juana María
† CHINCHILLA de BORGHI, Juana María, q.e.p.d., falleció el 4-9-2025. - Sus hermanos Esther Beatriz Borghi y Eneas L. Pampliega; sus sobrinos Santiago y Andrea, Macarena, Gonzalo y Denise, Juan Manuel y Ayelén y sus sobrinos nietos despiden a la querida Juana, pidiendo oraciones en su memoria.
