SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CHINCHILLA de BORGHI, Juana María, q.e.p.d., falleció el 4-9-2025. - Sus hermanos Esther Beatriz Borghi y Eneas L. Pampliega; sus sobrinos Santiago y Andrea, Macarena, Gonzalo y Denise, Juan Manuel y Ayelén y sus sobrinos nietos despiden a la querida Juana, pidiendo oraciones en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa