CHINCHILLA DE BORGHI, Juana
LA NACION
† CHINCHILLA de BORGHI, Juana, q.e.p.d., falleció el 4-9-2025. - Los eternos amigos en el recorrido de los 60 años compartidos despedimos a Juana con inmenso cariño. Chano y Nechy, Horacio y Marina, Enrique y Cristina, Eliseo y Gallega, Tatiana, May, Silvia, Alejandro y María Eugenia ruegan una oración en su memoria.
LA NACION
