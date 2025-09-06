SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CHINCHILLA de BORGHI, Juana, q.e.p.d., falleció el 4-9-2025. - Los eternos amigos en el recorrido de los 60 años compartidos despedimos a Juana con inmenso cariño. Chano y Nechy, Horacio y Marina, Enrique y Cristina, Eliseo y Gallega, Tatiana, May, Silvia, Alejandro y María Eugenia ruegan una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa