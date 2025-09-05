SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CHINCHILLA, Juana María Julia, q.e.p.d., falleció el 3-9-2025. - La despiden con profundo amor y cariño, Pedro Escudero y su esposa Jean, su sobrino Pedro (h), Rodrigo, junto a su esposa Carla y su hijo Lucas, su sobrino Diego, junto a su esposa Vicky y su hija Sur; sus sobrinos Juan, Dolores, Ana y Jaime ruegan una oración en su memoria y participan del responso que se llevará a cabo hoy, a las 15.30, en el cementerio Jardín de Paz.

