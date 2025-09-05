LA NACION

CHINCHILLA, Juana María Julia

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CHINCHILLA, Juana María Julia, q.e.p.d., falleció el 3-9-2025. - La despiden con profundo amor y cariño, Pedro Escudero y su esposa Jean, su sobrino Pedro (h), Rodrigo, junto a su esposa Carla y su hijo Lucas, su sobrino Diego, junto a su esposa Vicky y su hija Sur; sus sobrinos Juan, Dolores, Ana y Jaime ruegan una oración en su memoria y participan del responso que se llevará a cabo hoy, a las 15.30, en el cementerio Jardín de Paz.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Mercado Libre se mete en un nuevo negocio: lanzó una plataforma para compras mayoristas
    1

    Mercado Libre se mete en un nuevo negocio: lanzó una plataforma para compras mayoristas

  2. Jwan Yosef, el exmarido de Ricky Martin, reveló cómo es hoy su relación con el cantante
    2

    Jwan Yosef rompió el silencio: el exmarido de Ricky Martin reveló cómo es hoy su relación con el cantante

  3. Cuánto cuesta el Peugeot 208 en septiembre 2025
    3

    Cuánto cuesta el Peugeot 208 en septiembre 2025

  4. De Gigoló americano a El año más violento, sus trabajos más emblemáticos en la pantalla
    4

    La muerte de Giorgio Armani: de Gigoló americano a El año más violento, sus trabajos más emblemáticos en la pantalla

Cargando banners ...