LA NACION

CHRISTENSEN, Susana Inés

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CHRISTENSEN, Susana Inés. - Descansa en paz, querida amiga. Acompaño el dolor de la familia con un recuerdo especial para sus hijas, siempre presentes. Elisa Finocchietto.

CHRISTENSEN, Susana Inés. - Julio Ranea Arias y María Antonia Santa Coloma de Ranea Arias, hijos y nietos ruegan una oración en su querida memoria.

CHRISTENSEN, Susana Inés, q.e.p.d. - Sus hijas Cecilia y Lucía Fernández; su compañero Juan José Aftalión; sus hijos políticos Matías Sacchi y Gonzalo Ranea Arias y sus nietos Hilario, León, Federica e Indalecio participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. La despediremos hoy, 11.30 hs., en Jardín de Paz. Gracias Susy por tu legado de amor y fortaleza.

Imágenes para fúnebres
Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo le fue a Moria en su primera semana y qué dijo de la China Suárez
    1

    Rating: cómo le fue a Moria Casán en su primera semana y qué dijo de la China Suárez

  2. Los denunciantes del “safari humano” en Sarajevo revelan nuevos detalles espeluznantes
    2

    Los denunciantes del “safari humano” para disparar a personas en Sarajevo: “Tenemos la esperanza de identificar a algunos responsables”

  3. Los secretos de la banda que robaba casas con una ayuda especial
    3

    “¿Afuera está todo tranquilo?”: los secretos de la banda que robaba casas con una ayuda especial

  4. Johnny Depp salió a divertirse por la noche porteña: asado, vino, música y amigos
    4

    Johnny Depp salió a divertirse por la noche porteña: asado, vino, música y amigos

Cargando banners ...