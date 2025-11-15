1
CHRISTENSEN, Susana Inés
† CHRISTENSEN, Susana Inés. - Descansa en paz, querida amiga. Acompaño el dolor de la familia con un recuerdo especial para sus hijas, siempre presentes. Elisa Finocchietto.
† CHRISTENSEN, Susana Inés. - Julio Ranea Arias y María Antonia Santa Coloma de Ranea Arias, hijos y nietos ruegan una oración en su querida memoria.
† CHRISTENSEN, Susana Inés, q.e.p.d. - Sus hijas Cecilia y Lucía Fernández; su compañero Juan José Aftalión; sus hijos políticos Matías Sacchi y Gonzalo Ranea Arias y sus nietos Hilario, León, Federica e Indalecio participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. La despediremos hoy, 11.30 hs., en Jardín de Paz. Gracias Susy por tu legado de amor y fortaleza.
