CICHERO, Juan José
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CICHERO, Juan José, q.e.p.d. - Sus primas Cichero acompañan a Laurita, Juanchi y Toti con mucho cariño y despiden a Juan con gran tristeza.
CICHERO, Juan José. - Acompañamos a Laurita y Flia. en este triste momento, Carolina, Zato, Mechi y Dicky.
† CICHERO, Juan José, q.e.p.d. - Adorado Juan, te fuiste dejándonos compartir una vida de pura generosidad, buen humor, amistad, lealtad, amor, diversión y todo lo más lindo de ésta. Te vamos a extrañar mucho, pero siempre tendremos ante nosotros tu sonrisa. Te llevaremos querido amigo para siempre en nuestros corazones. Marina Sánchez Elia, Camila, Manuel y Juan Miguel Lahitte.
† CICHERO, Juan José. - Querido amigo, te despido y acompaño a toda tu familia en el dolor. Oscar Talia.
