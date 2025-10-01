CICHERO, Juan
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CICHERO, Juan. - Querida Loreta te abrazamos a vos junto a Juanchi y Toti, y despedimos a Juan con muchisimo cariño, tus amigas inseparables Laura, María, Stella, Inés y María.
† CICHERO, Juan, q.e.p.d. - Don Juan lo vamos a extrañar. Don Ben y su familia.
† CICHERO, Juan, q.e.p.d. - Los primos Urien Duncan; María Eugenia y Miguel, Malena y Douglas, Dolores y Julián, Carolina y Gonzalo, José y Luz e hijos abrazan a Loly, Juanchi, Toti y sus familias. Siempre recordaremos al querido Juan por su alegría, generosidad, amor a la familia y fortaleza.
CICHERO, Juan. - Mercedes Piñero, Martín Gaona, sus hijos Martín, Mercedes y Agustina, yernos y nietos despiden a Juan con cariño y oraciones.
CICHERO, Juan. - Ofelia Guillamet Chargue, hijos y nietos despiden a Juan con cariño y oraciones.
† CICHERO, Juan. - Laura Nazar Anchorena de Ugarte, mis hijas Bettina y Freddy Weber, Loly, Vero y Male y Juan Battilana y mis nietos Santi, Benja, Agus y Josefina acompañamos a nuestros queridísimos Loly, Juanchi y Toti con todo cariño. Lo despedimos con muchísimo amor. Se fue una gran persona.
CICHERO, Juan. - Martin Gaona y Grace Bedoya lo despiden con cariño y rezan por él.
† CICHERO, Juan, q.e.p.d. - Sus primos Bosch Quesada acompañan a Laurita, Juanchi y Toti con mucho cariño y despiden a Juan con gran tristeza.
