CICHERO, Juan
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CICHERO, Juan, q.e.p.d. - Lucrecia y Julio Sánchez Sorondo despiden al querido Juan y ruegan una oración en su memoria.
† CICHERO, Juan, q.e.p.d. - María Nazar Anchorena; sus hijos Matías, Joaquín y Marina Ortelli y Lola, Sol e Iñaki Llorente despiden a La Roca con muchísimo cariño. ¡Cómo te vamos a extrañar!.
