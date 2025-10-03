LA NACION

CICHERO, Juan

CICHERO, Juan, q.e.p.d., falleció 30-9-2025. - Sus amigos del Jockey Club: Enrique Urien, Enrique Martínez de Hoz, Tomás González Alzaga, Juan José Hardoy, Marcos Gandulfo, Miguel Martínez de Hoz, Horacio González Alzaga, José Nelson, Raúl Nelson, Juan B. Garbers, Horacio Luchia Puig, Alejandro Molina Carranza, Alfredo Camogli, Raúl Ezeyza, Joaquín Álvarez de Toledo, José María Cantilo, José Luis Caldani, Conrado Garzoli, Héctor Del Piano, Ignacio Correas (a.), Roberto Condomi Alcorta, Jorge Ciprian Olliver participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

