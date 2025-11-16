SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CLARIÁ, Martín, q.e.p.d. - La banda del toro despide con cariño al padre de nuestro querido amigo Juan Martín, y primer dirctor ténico del Torino, cuyos valores de amistad y compañerismo siguen presentes. Acompañamos con afecto a sus hijos, a sus nietos y a toda su familia.

CLARIÁ, Martín. - Te despido con la sonrisa que siempre compartimos. José Braceras.

† CLARIÁ, Martín, q.e.p.d., falleció el 14-11-2025. - Tus amigos de los Sexigenarios te despedimos con tristeza pero te recordaremos con alegría, elevando una oración en tu memoria y esperando que ya estés con Eddy en el cielo: Pablo Aragone, José Braceras, Juan Colombres, Alejandro Cornejo, Alejandro Goya, Guillermo Guevara, Ignacio Guillón, Juan Larralde, José Manochi, Juan Odriozola, Juan Padilla, Javier Peire, Diego Quijano, Martín Risso, Miguel Risso, Santiago Rodrigué, Diego Seré, Jesús Silveyra, Jorge Urruti, Julio Vaccarezza y Jorge Videla. Invitan a acompañar a sus familiares y despedir sus restos que serán inhumados en el cementerio Memorial de Pilar, hoy, a las 11.30.

