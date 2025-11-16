LA NACION

CLARIÁ, Martín

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CLARIÁ, Martín, q.e.p.d. - La banda del toro despide con cariño al padre de nuestro querido amigo Juan Martín, y primer dirctor ténico del Torino, cuyos valores de amistad y compañerismo siguen presentes. Acompañamos con afecto a sus hijos, a sus nietos y a toda su familia.

CLARIÁ, Martín. - Te despido con la sonrisa que siempre compartimos. José Braceras.

CLARIÁ, Martín, q.e.p.d., falleció el 14-11-2025. - Tus amigos de los Sexigenarios te despedimos con tristeza pero te recordaremos con alegría, elevando una oración en tu memoria y esperando que ya estés con Eddy en el cielo: Pablo Aragone, José Braceras, Juan Colombres, Alejandro Cornejo, Alejandro Goya, Guillermo Guevara, Ignacio Guillón, Juan Larralde, José Manochi, Juan Odriozola, Juan Padilla, Javier Peire, Diego Quijano, Martín Risso, Miguel Risso, Santiago Rodrigué, Diego Seré, Jesús Silveyra, Jorge Urruti, Julio Vaccarezza y Jorge Videla. Invitan a acompañar a sus familiares y despedir sus restos que serán inhumados en el cementerio Memorial de Pilar, hoy, a las 11.30.

Imágenes para fúnebres
Imágenes para fúnebres

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. Cómo funcionaba el esquema que desvió más de $43.000 millones de la Agencia de Discapacidad
    1

    La trama millonaria de corrupción en la Agencia de Discapacidad: cómo funcionaba el esquema que desvió más de $43.000 millones

  2. Qué pasó con la explosión y el incendio de un parque industrial en Ezeiza
    2

    Qué pasó con la explosión y el incendio de un parque industrial en Ezeiza

  3. Milei apuesta a un triunfo de la derecha en las elecciones presidenciales
    3

    Milei apuesta a un triunfo de la derecha en las elecciones presidenciales de Chile

  4. “Es raro pensar que en unos años, con suerte, no voy a estar más”
    4

    Martín Caparrós: “Es raro pensar que en unos años, con suerte, no voy a estar más”

Cargando banners ...