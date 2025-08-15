SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CLOT de DÍAZ SAUBIDET, Laura S., q.e.p.d., falleció el 14-8-2025. - Sus cuñados Magdalena y Martín, Javier y Patri, Isabel y Patricio, Ana, Pablo y Mariel, María y Juan, sus hijos y nietos despedimos a la querida Laura y acompañamos a Nano y los chicos con todo nuestro corazón.

† CLOT de DÍAZ SAUBIDET, Laura S., falleció el 14-8-2025. - Sus hijos Sofía y Lucas, Guido y Jeannine, sus nietos Pía y Ramón, su esposo Hernán (Nano) Díaz Saubidet; sus hijos Ximena, Hernán y Dolores, Federico, Inés y Andrés y sus nietos Simón y Felipe, Mateo y Benjamín la despiden con profunda tristeza hoy, 11.30 hs., en Parque Memorial.

