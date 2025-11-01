1
COLAUTTI, Francisco
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
COLAUTTI, Francisco, q.e.p.d. - Sus tíos Cristina Colautti y Diego García Méndez, sus hijos y nietos acompañan a Mani, Quique, Marilita y Flia. en este doloroso momento y despiden a Fran con mucha tristeza y enorme cariño.
COLAUTTI, Francisco, q.e.p.d. - Sus tíos Lucy Colautti y Hugo Lozano, hijos y nietos despiden a Fran con mucho dolor, acompañando a Mani, Quique, Marilita y familia en este triste momento.
