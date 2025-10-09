LA NACION

COLIONI, Emilia

COLIONI, Emilia. - El directorio de Banco CMF S.A.: José Benegas Lynch, Marcos Prieto, Ricardo Orgoroso y Francisco Benegas Lynch acompañan a Antonio y familia en este difícil momento.

COLIONI, Emilia. - Flavia y José Benegas Lynch lamentan su fallecimiento y acompañan con mucho pesar a Antonio y su familia.

COLIONI, Emilia. - Ricardo y Lucas Orgoroso lamentan mucho su partida y acompañan a Tony y su familia con gran afecto.

COLIONI, Emilia. - Los compañeros y todo el personal de Banco CMF S.A. acompañan a Tony y su familia en este triste momento.

COLIONI, Emilia. - Alejandrina y Marcos Prieto lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a Antonio y Lolo.

