COLIONI, Emilia
LA NACION
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
COLIONI, Emilia. - El directorio de Banco CMF S.A.: José Benegas Lynch, Marcos Prieto, Ricardo Orgoroso y Francisco Benegas Lynch acompañan a Antonio y familia en este difícil momento.
COLIONI, Emilia. - Flavia y José Benegas Lynch lamentan su fallecimiento y acompañan con mucho pesar a Antonio y su familia.
COLIONI, Emilia. - Ricardo y Lucas Orgoroso lamentan mucho su partida y acompañan a Tony y su familia con gran afecto.
COLIONI, Emilia. - Los compañeros y todo el personal de Banco CMF S.A. acompañan a Tony y su familia en este triste momento.
COLIONI, Emilia. - Alejandrina y Marcos Prieto lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan con afecto a Antonio y Lolo.
LA NACION
