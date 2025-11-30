LA NACION

COLOMBO, Estela Landa De

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

COLOMBO, Estela Landa de, q.e.p.d. - Inés y Roberto Gil despiden a la querida Estela y acompañan a Paz, Mariano, Gimena, Félix, Rocío, Joaquín, Jacinta y Bautista con inmenso cariño.

COLOMBO, Estela Landa de. - Diego y Biyibi Uriburu, hijos y nietos abrazan con mucha pena a Mariano y Paz, a sus familias, a los Firpo y los Insua con el cariño de toda una vida. La peleaste como una leona y con la dignidad que te caracterizó siempre. Ahora merecés descansar en paz.

