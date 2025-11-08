LA NACION

COLOMBO, Silvana Inés

COLOMBO, Silvana Inés. - María Piris y Martín Lissarrague junto a sus hijos acompañan a toda la familia en este doloroso momento.

COLOMBO, Silvana Inés. - Irene A. de Moss y sus hijos Jacinto, Margarita, y Matilde Moss, Diego y Rocío Manzano acompañan a su familia en este triste momento.

COLOMBO, Silvana Inés, q.e.p.d. - Mariana Orozco y Marcelo Sánchez acompañan a su familia en estos tristes momentos.

COLOMBO, Silvana Inés, q.e.p.d. - Sus sobrinos Pedro y Juani Colombo la despiden con mucho cariño.

COLOMBO, Silvana Inés, q.e.p.d., falleció el 6-11-2025. - Con profundo dolor despedimos a nuestra querida Silvanita, quedando para siempre en nuestro corazón toda la alegría y el cariño que nos supo brindar. Acompañamos con todo nuestro afecto a Santi, Norma, Vicky, Coty, Luciano y Natalia, rogando al altísimo por su eterno descanso. Familia Ignoto.

COLOMBO, Silvana Inés. - Matías y Tomás García Berro junto con Luján Toscano y Ezequiel Aguilera la despiden con enorme cariño.

COLOMBO, Silvana Inés. - Su pareja Santiago García Berro la despide con enorme tristeza y agradece haber compartido todos estos años de profundo amor.

COLOMBO, Silvana Inés. - Samuel, Manolo y Nini Ortiz Basualdo despiden con cariño a Silvana y acompañan a la familia en este triste momento.

COLOMBO, Silvana Inés. - El directorio y personal de Colombo y Colombo participan con pesar el fallecimiento de su socia fundadora y acompañan a su familia en su dolor.

COLOMBO, Silvana Inés. - Su entrañable colaboradora de toda la vida Lucy González lamenta con profundo pesar la partida de Silvana y acompaña a su familia en este doloroso momento.

COLOMBO, Silvana Inés. - Tus hermanos Natalia y Luciano Colombo y tus sobrinos Clara y Mateo Colombo y Nicolás Vivanco te despedimos con muchísima tristeza. Descansa en paz.

COLOMBO, Silvana Inés. - Sus hijas Victoria y Constanza despiden con infinito amor a su mamá. Siempre estarás presente en sus vidas y corazones. Te van a extrañar.

COLOMBO, Silvana Inés. - María Luisa y Alfredo Piris junto a sus hijos y nietos acompañan a toda la familia en este momento de dolor.

COLOMBO, Silvana Inés. - Personal de Nescol Agropecuaria y Pampa Gringa participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento.

COLOMBO, Silvana Inés. - Su madre Norma D´Ippolito de Colombo participa con profundo dolor el fallecimiento de su querida hija y ruega una oración en su memoria en este momento de inmensa tristeza.

