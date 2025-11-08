SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† COLOMBO, Silvana. - Con profundo dolor, ante la partida de mi querida Silvana, abrazo muy fuerte a su familia. Irene Liberatori.

COLOMBO, Silvana, q.e.p.d. - Emilio y Carola Kuschnir, sus hijos Luis Damián y Paola participan con hondo pesar su fallecimiento. Abrazan a Norma y a toda su familia con profundo cariño.

† COLOMBO, Silvana, q.e.p.d. - La dirección de Azul Natural Beef - Devesa participa con dolor la pérdida irreparable de Silvana y ruega una oración en su memoria.

† COLOMBO, Silvana. - Familia González Kees: Enrique, Virginia e hijo y Eduardo, Andrea e hijos participan con gran pesar el fallecimiento de Silvana y acompañan con cariño a Norma, hijos, hermanos y familia en este triste momento.

† COLOMBO, Silvana. - Con profundo pesar, acompaño a sus seres queridos en su dolor. Laura Azoulay de Feinsilber.

† COLOMBO, Silvana I., q.e.p.d. - Ana Laura y familia despiden a Silvana con profundo dolor y acompañan a su familia en este triste momento.

† COLOMBO, Silvana, q.e.p.d. - Pablo, Aleandra e hijos acompañan a Luciano y toda su familia, en la triste partida de su hermana.

† COLOMBO, Silvana, q.e.p.d. - Con profunda tristeza despedimos a la querida Silvana y acompañamos a su familia en estos dolorosos momentos. Marcelo Vigna, María Claudia Vigna y familia.

† COLOMBO, Silvana, q.e.p.d. - Fuiste más que una amiga, fuiste parte de nuestras vidas y familia. Te seguiremos queriendo siempre. Los Torchio Grobocopatel.

† COLOMBO, Silvana, q.e.p.d. - Guillermo y Amelia Flaherty despiden a Silvana y abrazan a Norma y familia en este triste momento.

† COLOMBO, Silvana. - Tus amigas del colegio San Andrés te vamos a recordar siempre por tu gran valor, coraje, y compañerismo. Acompañamos a toda la familia en este triste momento.

† COLOMBO, Silvana. - Estarás por siempre en mi corazón, tu mirada luminosa, tu inmensa sabiduría, las charlas cómplices y tu risa eterna permanecerán conmigo como un tesoro imborrable. Gracias por el regalo invaluable de tu amistad. Mi abrazo inmenso y sentido a toda la familia. Gloria Kalpakian.

COLOMBO, Silvana. - La dirección de ZARCAM S.A. participa con pesar el fallecimiento de Silvana Colombo y expresa sus condolencias a la familia Colombo.

COLOMBO, Silvana. - Marta Piris y sus hijos participan con profundo pesar el fallecimiento de la Sra. Silvana Colombo, acompañando a su familia en este difícil momento.

† COLOMBO, Silvana, q.e.p.d., falleció el 6-11-2025. - El directorio de Mercado Agroganadero SA y su personal participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† COLOMBO, Silvana, q.e.p.d., falleció el 6-11-2025. - El directorio y personal del Centro de Consignatarios de Productos del País lamentan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

† COLOMBO, Silvana. - Los integrantes de Panoa SRL acompañan a la familia Colombo en este triste momento, elevando una oración por su eterno descanso.

† COLOMBO, Silvana. - Con dolor despedimos a nuestra hermana. Acompañamos a Norma, Luciano, Eduardo y a toda la familia Colombo con el amor de siempre. Edith, Adolfo, Gustavo, Andrea, Gabriela y Matilde Grobocopatel.

† COLOMBO, Silvana. - Carlos Sauma y familia abrazan a todos los queridos Colombo en este doloroso momento por la pérdida terrenal de Silvana.

† COLOMBO, Silvana, q.e.p.d. - Eliseo, Juan y Daniel Reyes acompañan a su querida Norma con profundo dolor. Rogamos una oración a Silvana en su memoria.

† COLOMBO, Silvana, q.e.p.d. - Juan, Pedro y Eliseo Reyes acompañan a su madre Norma, su esposo Santiago, sus hijas Coty y Vicky y a sus hermanos Luciano y Natalia en este tan triste momento.

† COLOMBO, Silvana, q.e.p.d. - Alberto y Mónica Wainer acompañan con profundo pesar a Luciano y a toda la familia Colombo en este momento.

† COLOMBO, Silvana. - Su hermano Eduardo y su esposa María Calello junto a sus sobrinos Pedro, Juan Ignacio y Catalina participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

COLOMBO, Silvana. - Con infinita tristeza despedimos a la querida Silvana y acompañamos en su dolor a su mamá Norma, a Santiago, a sus hijas, hermanos y familia. Mirta y Kurt Frieder.

† COLOMBO, Silvana, q.e.p.d. - El directorio de Colombo y Magliano S.A. lamenta con pesar el fallecimiento de Silvana y acompaña a Norma y a toda su familia en tan doloroso momento.

COLOMBO, Silvana. - Gananor Pujol S A acompaña en este doloroso momento a la familia Colombo, deseando un descanso en paz para Silvana.

† COLOMBO, Silvana. - El directorio y empleados de Profeed Saladillo SA despiden con dolor a Silvana Colombo y acompañan a Luciano y familia en este duro momento.

† COLOMBO, Silvana. - Juan Pablo Gusmano, Alejandra Cristiani, Fiona Martina y Mila Gusmano despiden con dolor a Silvana Colombo y acompañan a Luciano, Norma y familia en este duro momento.

