SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† COLOMBO, Silvana, q.e.p.d. - Susana y Aldo Taraciuk acompañan a Norma y familia en tan doloroso momento.

† COLOMBO, Silvana, q.e.p.d. - María Angélica Toselli Anselmi, Juan Bautista Toselli, Marina Anselmi, Victoria Anselmi y Juan José Toselli participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a sus seres queridos en este doloroso momento y elevan una oración por su eterno descanso.

Aviso publicado en la edición impresa