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COLOMBOTTO, Hugo

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SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

COLOMBOTTO, Hugo, Cap. de navío, q.e.p.d., falleció en Buenos Aires el 1-4-2026. - La Prom. 87, ARA, la Prom. 90, EA y la Prom. 26, FAA participan su fallecimiento y comunican que descansará en la ciudad de Dolores, Bs. As.

Avisos fúnebres
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