SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† COLOMBRES CASADO, Renee, 22-9-2025. - Sus hijos M. Cristina y Carlos di Rago; sus nietos Carolina y Gaston Ricciardi, Ignacio y Verónica Luchia Puig, Francisco y Mariela Pasetti, Matías y Verónica Della Croce y sus bisnietos Máximo, Justo, Segundo, Cruz, Renata, Delfina, Jerónimo, Tomás, Josefina, Justina, Manuel, Pedro y Juana participan con dolor el fallecimiento de Nené y ruegan una oración en su memoria.

† COLOMBRES CASADO, Renee, q.e.p.d., falleció 22-9-2025. - Sus hijos María Cristina y Carlos A. di Rago, Alejandro y Claudia Aguado, Luis María y Susan Horner y Marcela Tartara, sus nietos y bisnietos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

Aviso publicado en la edición impresa