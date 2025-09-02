LA NACION

COLOMBRES, Javier. - Colo querido, tus amigos Pablo, Bola, Juanjo, Pepe, Luismi, Negrito, Patito y Mario recordaremos tan lindos momentos vividos de amistad y futbol. Te vamos a extrañar, chau bostero te queremos y vas a estar siempre entre nosotros. Acompañamos a sus hijos, Lia, hermanos y María.

COLOMBRES, Javier. - Rosario, Asunción, Paz, Mame, Mario y Magdalena te recordaremos con mucho cariño, amigazo. Acompañamos a sus hijos, hermanos y María.

