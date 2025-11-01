SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† COLOMER, Carlos A., Esc., q.e.p.d. - Los integrantes de la promoción ‘78 del Instituto Martín y Omar participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido profesor y acompañan a su hija Sabrina en este difícil momento. Su memoria permanecerá por siempre en nosotros.

Aviso publicado en la edición impresa