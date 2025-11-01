LA NACION

COLOMER, Carlos Alberto, Esc.

COLOMER, Carlos Alberto, Esc., q.e.p.d. - La familia Martínez Colomer, tu hija Viviana, Jorge, tus nietos y bisnietos participan con mucha tristeza tu partida.

COLOMER, Carlos Alberto, Esc., 14-2-28 - 30-10-2025. - Querido Cacho, tu esposa Landy, tus hijas Viviana, Cynthia, Sabrina y Vanesa, tus yernos, Jorge Martinez, Alejandro Schoo y Pablo Bonvehí, tus nietos y bisnietos te despedimos con profunda tristeza, pero con inmensa gratitud y alegría por todos los años que nos diste la oportunidad de compartir la vida contigo. Nos dejaste un legado de conducta, amistad y amor a la familia que nunca olvidaremos.

