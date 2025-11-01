LA NACION

COLOMER, Carlos Alberto

COLOMER, Carlos Alberto, q.e.p.d., falleció el 30-10-2025. - El Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera prosecretario de la institución, 1990-1991, y despide con afecto a un amigo que se destacó por su gran vocación de servicio. Acompaña a su familia en este doloroso momento y ruega una oración en su memoria.

COLOMER, Carlos Alberto, falleció el 30-10-2025. - Elmina Villa González; sus hijos Javier y Martín Diez Villa, Romina Arroyo y sus nietos Nacho, Rochi, Panchita, Juan, Pía, Fran y Benjamín, con profundo pesar, participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Landy, hijas, nietos y bisnietos en este triste momento, elevando una oración en su memoria.

COLOMER, Carlos Alberto. - Edy Gattiker y familia despiden a Cacho, querido amigo de toda la vida, y acompañan a Landi y Flia. en este triste momento.

