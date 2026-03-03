COLUCCI, Mabel Élida Emilia
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
✝ COLUCCI, Mabel Élida Emilia, q.e.p.d., falleció el 2-3-2026. - Tu esposo Néstor y tus hijas Verónica y Cecilia participan tu fallecimiento y oran por tu eterno descanso.
COLUCCI, Mabel Élida Emilia, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios Av. del Libertador 672 participa con pesar su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.
