SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ COMALERAS, Delia Martha, q.e.p.d., falleció el 14-1-2026. - Sus hijos Delia Marta y José María; sus nietos Amina, Tomás, Marina, Josefina, Delfina y Sofía, la despiden con mucho cariño y ruegan una oración en su memoria.

✝ COMALERAS de LARTIGUE, Delia Martha, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios de Esmeralda 1261 la despide con tristeza y ruega una oración en su memoria.

Avisos fúnebres

