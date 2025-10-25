CONTARELLI DE RUBINSTEIN, Nilda Palmira
- 1 minuto de lectura'
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CONTARELLI de RUBINSTEIN, Nilda Palmira. - Victoria y Antonio Goitisolo lamentan profundamente su pérdida y acompañan con mucho afecto y cariño a Bernardo y familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.
† CONTARELLI de RUBINSTEIN, Nilda Palmira. - El directorio, cuerpo médico, gerencia general y todo el personal del Instituto Alexander Fleming lamentan con gran pesar el fallecimiento de la señora madre de su presidente, Sr. Bernardo Rubinstein y acompañan a él y su familia en este doloroso momento, rogando una oración por el descanso de su alma.
† CONTARELLI de RUBINSTEIN, Nilda Palmira. - Bernardo Rubinstein, su mujer Verónica, y sus nietos Jacqueline, Stephanie, Axel y Andrés se despiden con profundo amor de su querida madre y abuela. Agradecemos eternamente su amor, ternura y la calidez que brindó a nuestras vidas. Que el manto protector de la Virgen María la envuelva en luz y que su alma descanse en paz.
† CONTARELLI de RUBINSTEIN, Nilda Palmira, q.e.p.d. - El Dr. Heriberto Simón Hocsman y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento de Nilda, acompañando a su familia en este doloroso momento en especial a su hijo Bernardo, y ofreciendo una oración a su memoria.
† CONTARELLI de RUBINSTEIN, Nilda Palmira, q.e.p.d. - El Dr. Fabián Héctor Carballo y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento de Nilda, acompañando a su familia en este doloroso momento en especial a su hijo Bernardo y a sus nietos, y ofreciendo una oración a su memoria.
Aviso publicado en la edición impresa
- 1
- 2
Alerta meteorológica por tormentas fuertes para la Ciudad y el conurbano para este viernes 24 de octubre
- 3
La Corte Suprema dejó firme una condena contra el sindicalista Víctor Santa María: le ordenan indemnizar a una trabajadora
- 4
Viaje al interior de la mega reunión de banqueros y algunas de las personas más importantes del mundo