CONTARELLI DE RUBINSTEIN, Nilda Palmira

CONTARELLI de RUBINSTEIN, Nilda Palmira. - Victoria y Antonio Goitisolo lamentan profundamente su pérdida y acompañan con mucho afecto y cariño a Bernardo y familia en este triste momento, rogando una oración en su memoria.

CONTARELLI de RUBINSTEIN, Nilda Palmira. - El directorio, cuerpo médico, gerencia general y todo el personal del Instituto Alexander Fleming lamentan con gran pesar el fallecimiento de la señora madre de su presidente, Sr. Bernardo Rubinstein y acompañan a él y su familia en este doloroso momento, rogando una oración por el descanso de su alma.

CONTARELLI de RUBINSTEIN, Nilda Palmira. - Bernardo Rubinstein, su mujer Verónica, y sus nietos Jacqueline, Stephanie, Axel y Andrés se despiden con profundo amor de su querida madre y abuela. Agradecemos eternamente su amor, ternura y la calidez que brindó a nuestras vidas. Que el manto protector de la Virgen María la envuelva en luz y que su alma descanse en paz.

CONTARELLI de RUBINSTEIN, Nilda Palmira, q.e.p.d. - El Dr. Heriberto Simón Hocsman y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento de Nilda, acompañando a su familia en este doloroso momento en especial a su hijo Bernardo, y ofreciendo una oración a su memoria.

CONTARELLI de RUBINSTEIN, Nilda Palmira, q.e.p.d. - El Dr. Fabián Héctor Carballo y familia, participan con profundo pesar el fallecimiento de Nilda, acompañando a su familia en este doloroso momento en especial a su hijo Bernardo y a sus nietos, y ofreciendo una oración a su memoria.

