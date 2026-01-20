SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

✝ COOKE, María Inés. - Sus hijos Oscar y Andrea, Federico y Claudia, Paula y Enrique, María, nietos y bisnietos la despiden con gran dolor, agradeciendo su entrega y amor incondicional.

✝ COOKE de VILARIÑO, María Inés, q.e.p.d. - Raquel y Jorge Franck despiden a Inés y acompañan con mucho cariño a Paula, Enrique e hijos y a toda la familia Vilariño y ruegan una oración en su memoria.

