COOKE, María Inés

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

COOKE, María Inés. - Sus hijos Oscar y Andrea, Federico y Claudia, Paula y Enrique, María, nietos y bisnietos la despiden con gran dolor, agradeciendo su entrega y amor incondicional.

COOKE de VILARIÑO, María Inés, q.e.p.d. - Raquel y Jorge Franck despiden a Inés y acompañan con mucho cariño a Paula, Enrique e hijos y a toda la familia Vilariño y ruegan una oración en su memoria.

