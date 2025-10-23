CORDERO, Nicolás
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CORDERO, Nicolás, q.e.p.d. - Dolores Rodriguez Egaña y familia te despedimos con gran cariño, que Dios te bendiga y de consuelo a Celu, sus pequeños, y a las Flias. Avrutin y Cordero.
† CORDERO, Nicolás, q.e.p.d. - La familia Caminos Mendoza participa su fallecimiento y acompaña con cariño y en oración a la familia Abrutín Suárez en este triste momento.
† CORDERO, Nicolás. - Los pioneros de CUBA Taekwon-Do acompañamos con pesar a nuestro amigo Federico y su familia por el fallecimiento de su hijo Nicolás. Nuestro abrazo en este momento de dolor.
CORDERO, Nicolás, q.e.p.d. - Juan y Maitena Farinati y Mirtha Inés Mazza lamentan su fallecimiento y acompañan a la familia en su dolor.
† CORDERO, Nicolás, q.e.p.d., 22-10-2025. - Con mucho amor y con el corazón en la mano despedimos a Nico, acompañando a Celu y a los chicos. Siempre juntas. Te amamos, tus amigas.
† CORDERO, Nicolás, q.e.p.d. - El consorcio de propietarios de Juncal 2244 participa con dolor su fallecimiento y acompaña a toda su familia en este triste momento.
† CORDERO, Nicolás, q.e.p.d. - Lucía y Matías Benedit, junto a sus hijas, despiden a Nico y acompañan a Celina y los chicos en este doloroso momento con oraciones.
† CORDERO, Nicolás. - Felipe Crespo, Soledad Castagnino, sus hijos, hijos políticos y nietos despiden a Nicolás con mucha tristeza y acompañan a Celu e hijos con mucho cariño, como también a Marcelo y Cristina y toda su familia.
