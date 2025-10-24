SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CORDERO, Nicolás, q.e.p.d. - Jorge y Rosario Locícero e hijos despiden a Nico con gran tristeza y acompañan con mucho cariño y oraciones a Celu y los chicos, así como a Marcelo y Cristina Avrutin y a la familia Cordero en este doloroso momento.

† CORDERO, Nicolás. - Edgard y Teresa von Hartenstein acompañan a Celu y sus hijos con sus oraciones y cariño.

Aviso publicado en la edición impresa