LA NACION

CORDERO T., Nicolás María

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Avisos Fúnebres
Avisos Fúnebres

SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

CORDERO T., Nicolás María, q.e.p.d., falleció el 22-10-2025. - Con profundo dolor, yo Celina Avrutin de Cordero, despido a mi amor y compañero de vida, Nico. Hombre excepcional, marido amoroso y padre ejemplar que deja un legado de lucha, simpleza y alegría en sus hijos Joaqui, Manu y Emi. Mi amor y gratitud hacia él vivirán siempre.

CORDERO T., Nicolás María, q.e.p.d., falleció el 22-10-2025. - Marcelo, Cristina y la Flia. Avrutin Suárez despedimos a Nico con profundo agradecimiento por su amor incondicional. Ejemplo de lucha y fe, con su sonrisa deja una huella imborrable en nosotros. Lo despedimos hoy, 11.30hs, en el Memorial, donde compartiremos la santa misa.

Aviso publicado en la edición impresa

LA NACION
Más leídas
  1. El insólito blooper televisivo durante un partido de Champions, que agarró desprevenidos a los relatores
    1

    El insólito blooper televisivo durante un partido de Champions League, que mostró cómo relata Bambino Pons

  2. Mi principal pronóstico para el 27 de octubre de 2025
    2

    Mi principal pronóstico para el 27 de octubre de 2025

  3. La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria
    3

    La Argentina, en el radar de los medios del mundo en medio de la tensión cambiaria y el rescate de Trump

  4. Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega
    4

    Argentina vs. España, por la Finalissima: cuándo se juega

Cargando banners ...