SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CORDERO T., Nicolás María, q.e.p.d., falleció el 22-10-2025. - Con profundo dolor, yo Celina Avrutin de Cordero, despido a mi amor y compañero de vida, Nico. Hombre excepcional, marido amoroso y padre ejemplar que deja un legado de lucha, simpleza y alegría en sus hijos Joaqui, Manu y Emi. Mi amor y gratitud hacia él vivirán siempre.

† CORDERO T., Nicolás María, q.e.p.d., falleció el 22-10-2025. - Marcelo, Cristina y la Flia. Avrutin Suárez despedimos a Nico con profundo agradecimiento por su amor incondicional. Ejemplo de lucha y fe, con su sonrisa deja una huella imborrable en nosotros. Lo despedimos hoy, 11.30hs, en el Memorial, donde compartiremos la santa misa.

