CORDERO T., Nicolás María
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CORDERO T., Nicolás María. - Las chicas de sala de 5 del Etcheverry Boneo y sus familias acompañamos a Celu, Emi, Joaqui y Manu con mucho cariño y oración en este triste momento.
