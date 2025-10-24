SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CORDERO TENREYRO, Nicolás María, q.e.p.d., falleció 22-10-2025. - Sus tíos Carlos Tenreyro Anaya y Nilda Álvarez del Río expresan su gran pesar por la temprana partida del recordado sobrino Nicolás, con sinceras condolencias a todos sus familiares y en especial a su mamá, nuestra querida prima Mercedes Tenreyro Anaya.

