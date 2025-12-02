SEPELIOS Y PARTICIPACIONES

† CORNEJO D’ ANDREA, Andrés, 28-11-2025. - María del Pino Lecuona de Prat, su hijos Andrés, María del Pino y Esteban Caride y su nieta Faustina lo despiden con inmenso cariño, rogando oraciones por su alma.

Avisos fúnebres

