CORNEJO D’ ANDREA, Andrés
† CORNEJO D’ ANDREA, Andrés, 28-11-2025. - María del Pino Lecuona de Prat, su hijos Andrés, María del Pino y Esteban Caride y su nieta Faustina lo despiden con inmenso cariño, rogando oraciones por su alma.
