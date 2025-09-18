1
CORNEJO FITTE, Eduardo Eugenio (Pacho)
† CORNEJO FITTE, Eduardo Eugenio (Pacho), q.e.p.d., falleció el 17-9-2025. - Tu mujer, Lía Susana Clement, tus hijas Mercedes y Felicitas, hijos políticos Santiago Padilla y Gabriel Caputo; tus nietos Joaquín y Jessi, Damasia y José , Juanita y Nico, Mateo, Abril y Miki, Maria y Fede, tu bisnieto Iñaki te vamos a extrañar mucho. Gracias por tanto amor. Juntos formamos una gran familia con tu alegría, bondad, enseñanza y ejemplo. Estarás gozando en brazos de Jesús y María. Te amamos y pedimos oraciones en tu memoria. - LAZARO COSTA, Tel. 4812-8040.
