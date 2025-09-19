CORNEJO FITTE, Eduardo (Pacho)
SEPELIOS Y PARTICIPACIONES
† CORNEJO FITTE, Eduardo (Pacho). - Despido al querido Pacho con el cariño de toda una vida, un abrazo fuerte a Lía, Mecha y Feli. María Detry.
† CORNEJO FITTE, Eduardo (Pacho), q.e.p.d. - Estela, Clemy, Alex y Justi, Gerald, Josefina, Juju y Frankie Emerson despiden al querido Pacho con los mejores recuerdos y acompañan a Lía y familia con todo cariño y oraciones.
