CORNEJO GARCIA, Ricardo, Cnl. (R)
† CORNEJO GARCIA, Ricardo, Cnl. (R), q.e.p.d., falleció en Córdoba, el 10-8-2025. - Tus compañeros y amigos de las Promociones 92 CMN, 89 ENM y 28 EAM participan tu partida con gran dolor y acompañan a tu familia en este triste momento.
